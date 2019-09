Nos Estados Unidos, a imagem de um jipe vermelho está-se a tornar o centro das atenções com a chegada do Furacão Dorian à Carolina do Sul. O veículo ganhou protagonismo, depois de ter sido arrastado por vento e marés numa praia norte-americana. Foram várias as pessoas que se reuniram para tirar fotografias, enquanto esperavam que o carro fosse engolido pelo mar