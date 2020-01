União Europeia não acredita nos prazos estabelecidos por Boris Johnson

O jornalista da TVI João Póvoa Marinheiro está em Londres, onde falou sobre o período de transição que começa com a saída do Reino Unido da União Europeia.

O Parlamento Europeu aprovou esta quarta-feira o último passo para a saída do Reino Unido da União Europeia. O documento foi aprovado com 621 votos favoráveis, contra 49 votos. Houve ainda 13 abstenções. No entanto, a União Europeia não acredita na janela temporal proposta por Boris Johnson, para concluir as negociações que se seguirão.

