A Força Aérea resgatou cinco tripulantes de um veleiro francês, que naufragou a mais de 50 quilómetros ao largo da Póvoa de Varzim. À chegada ao local, o veleiro estava com o casco virado. Os cinco tripulantes foram resgatados com sucesso e transportados até à base aérea número 6, no Montijo, onde chegaram por volta das 7:30.