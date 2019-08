José Cid venceu o Grammy Latino de Excelência Musical de 2019. O prémio vai ser entregue numa cerimónia, em Las Vegas, a 13 de novembro. Numa nota oficial, divulgada na página do evento, o músico e cantor português é descrito como um dos criadores do rock português e autor de dezenas de sucessos. O jornalista João Bizarro esteve à conversa com o cantor