Como uma canção atravessou fronteiras e tornou-se viral

Ana Vilela é a autora de "Trem-Bala" e vai trazer a Portugal dois concertos inéditos no Altice Forum, em Braga, no sábado e no Capitólio, em Lisboa, no domingo

Numa entrevista à TVI, Ana Vilela confessou adorar os pastéis de Belém e falou sobre como a vida é efémera.

Sobre "Jornal das 8"