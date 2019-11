Diogo Piçarra tem concerto marcado para o dia de nascimento do filho

Diogo Piçarra é 21º artista português a dar um concerto em nome próprio na maior sala de concertos do país, de portas abertas há 21 anos.

O espetáculo acontece no dia previsto para o nascimento do primeiro filho do cantor.

Diogo Piçarra conta à TVI que disse à médica que "dia 28 de março eu não posso, tenho de encher o Altice Arena, que tenho um concerto para dar."

