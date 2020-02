GNR espalharam o amor no Jornal das 8

O festival "Montepio, Às Vezes o Amor" passa este ano por 13 cidades do país. Este domingo, no Jornal das 8, os GNR cantaram “Dunas”, uma amostra do se pode ver no Estúdio24, da TVI24, onde, além da banda de Rui Reininho, estiveram também os Black Mamba.

São apenas duas das bandas do extenso cartaz do festival, que pode consultar aqui.

