O adeus de Carlos do Carmo aos palcos

Aplausos para Carlos do Carmo no seu último concerto. O fadista despediu-se dos palcos, na última noite, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa. Com 57 anos de carreira e quase 80 de vida, a voz, decidiu que é hora de "acalmar".

A noite foi partilhada por familiares, amigos, as mais altas figuras do Estado e pelo público. Todos lhe quiseram dizer 'obrigado'.

Sobre "Jornal da Uma"