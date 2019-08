Até ao próximo domingo a música africana faz-se ouvir em Portimão. Trata-se do primeiro festival "Afro Nation" que está a decorrer na praia da Rocha e que junta mais de 20 mil pessoas, a maior parte vinda do Reino Unido. Os bilhetes começaram a ser vendidos em Março e esgotaram em pouco tempo. Wizkid, Davido e Burna Boy entre os principais destaques do cartaz