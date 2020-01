Rainha da pop canta "Sôdade" de Cesária Évora com Dino D'Santiago

É um dos momentos mais emotivos do concerto de Madonna no Coliseu dos Recreios, em Lisboa.

A rainha da pop cantou o tema "Sôdade" de Cesária Évora com Dino D'Santiago como convidado especial.

A digressão de "Madame X" fica marcada pela ausência de imagens, uma vez que é proibido filmar de todas as formas, inclusivamente com telemóveis.

Mas com autorização da própria foram divulgadas as primeiras imagens de Madonna no Coliseu dos Recreios.

