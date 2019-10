Tiago Bettencourt apresenta 'Trégua': "É uma letra dura escondida numa canção levezinha"

Tiago Bettencourt lançou hoje um novo single, que foi apresentado em exclusivo no Jornal das 8.

Trégua é o single do novo álbum de Tiago Betterncourt, que sai no próximo ano e tem concertos agendados para 17 de dezembro na Casa da Música e, dois dias depois, no Coliseu dos Recreios.

