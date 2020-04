"Together at Home". O festival faz-se da casa dos músicos em tempo de Covid-19

Não param de surgir nomes de bandas e cantores que vão participar no maior festival internacional organizado neste tempo. Mas vai ser... em casa de cada um.

"One World: Together at Home" vai ser transmitido para todo o mundo. Em Portugal, pode ser visto na TVI, na madrugada de sábado para domingo.

