Guilherme Silva esteve na Circulatura do Quadrado para debater as mais recentes polémicas relacionadas com a justiça.

Para Guilherme Silva, a sua confiança na justiça não foi abalada porque “uma andorinha não faz a Primavera”.

Refere ainda que há um "sinal positivo" na própria circunstância, por ter "sido objeto de medidas por parte do Conselho Superior de Magistratura".

