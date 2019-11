“A oposição de esquerda no Brasil recupera a liderança”

Pedro Silva Pereira vê na libertação de Lula da Silva o renascer da oposição de esquerda no Brasil. O vice-presidente da assembleia europeia garante que o prestigio e o carisma do histórico do Partido dos Trabalhadores vai fazer toda a diferença na cena política brasileira.

Sobre "Prova dos 9"