Aumento do IVA nas touradas: “Nem vale a pena comentar. Uma medida inqualificável”

Sérgio Figueiredo, diretor de informação da TVI, realçou que vai existir um aumento da receita fiscal no Orçamento do Estado do próximo ano. Miguel Sousa Tavares criticou o aumento do imposto sobre as touradas, que justificou com o poder do voto do PAN para o Governo. Já o comentador da TVI Pedro Santos Guerreiro destacou a medidas sobre a habitação, que objetivam combater o alojamento local e especulação imobiliária.

