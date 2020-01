"CDS-PP pode disputar o eleitorado com a Iniciativa Liberal e o Chega"

Sobre a eleição de Francisco Rodrigues dos Santos como presidente do CDS-PP, Manuela Ferreira Leite confessa que "não conhecia" o candidato, mas admite que "o CDS, de acordo com o seu discurso, pode-se colocar mais significatviamente à direita e disputar o eleitorado com a Iniciativa Liberal e o Chega".

A antiga líder do PSD considera que a vitória de "Chicão" dará ao CDS melhor posicionamento ao olhar dos eleitores, "isolando o PSD mais ao centro".

