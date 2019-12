Cecília Meireles assume em que vai votar para líder do CDS

Cecília Meireles assumiu que vai votar em João Almeida para líder do CDS. A deputada justificou a escolha pela experiência e credibilidade do candidato. Cecília Meireles reiterou ainda que acredita no CDS e na diferença que pode fazer em Portugal.

