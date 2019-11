Conflito entre Joacine e Rui Tavares “era mais do que previsível”

As polémicas no Livre continuam a surgir semana após semana. Fernando Rosas explica que o choque entre Rui Tavares, líder do partido, e Joacine Katar Moreira, deputada eleita do Livre, era expectável por uma questão de disputa de espaço político. O bloquista garantiu ainda que Joacine tem uma agenda política própria e criticou o pedido de escolta para evitar os jornalistas.

