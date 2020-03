Coronavírus: "Estou convencido de que não vamos ter um milhão de portugueses infetados"

Miguel Guimarães esteve no Jornal das 8, da TVI. O bastonário da Ordem dos Médicos apresentou a sua visão sobre a presença do novo coronavírus em Portugal. Quando convidado a comentar as palavras da diretora-geral da Saúde, Miguel Guimarães recusou que esta epidemia possa chegar a um milhão de portugueses.

