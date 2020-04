Covid-19: “A vacina não é um milagre”

Paulo Portas lembrou que a vacina não vai ser “um milagre” e o fim de todas as medidas de contenção da pandemia de Covid-19, mas sim o momento em que a humanidade refaz a relação de normalidade com este novo coronavírus, que por enquanto demonstra uma posição predominante sobre o sistema imunitário do homem. O comentador da TVI destaca os avanços científicos rumo à vacina, mas recorda que existem “pelo menos oito mutações com assinatura registada deste vírus” o que pode influenciar a eficácia de uma eventual vacina.

