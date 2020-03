Covid-19: “Se isto se prolonga, as consequências económicas podem ser muito pesadas”

O comentador da TVI, Fernando Medina, analisou esta segunda-feira os impactos económicos do surto do novo coronavírus na economia mundial, no Jornal das 8, na TVI.

Medina teceu duras críticas à postura da administração americana em relação ao choque económico que o Covid-19 irá causar. Para o comentador, o presidente norte-americano está a "empurrar" o problema para depois das eleições de novembro.

