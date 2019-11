Crise no Livre “prova que nem tudo o que é novo é necessariamente bom”

Nuno Magalhães realçou a proeza do Livre ter conseguido, no espaço de um mês, fazer um “jackpot” de todos os casos pelos quais os partidos mais antigos são criticados. O deputado do CDS referiu ainda que este caso demonstra “que nem todo o que é novo é realmente novo nem necessariamente bom”.

