Despenalização da Eutanásia: “Uma vitória da democracia”

Fernando Rosas classificou como “uma vitória da democracia” a votação na Assembleia da República que culminou com a aprovação da despenalização da morte medicamente assistida. O histórico bloquista realçou ainda que esta é conquista que “honra a memória de João Semedo”, médico e político militante do Bloco de Esquerda que lutou para que um doente terminal possa antecipar a morte de modo a não sofrer.

