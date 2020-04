Dia do Trabalhador? “O país não está para aí virado”

No seu habitual espaço semanal de opinião, Fernando Medina admitiu que o 25 de Abril deve ser celebrado na Assembleia da República, “até porque não se entende que o Parlamento esteja a funcionar regularmente e que feche no Dia da Liberdade”.

Sobre o risco que os convidados para a cerimónia vão enfrentar ( muitos estão incluídos na população de risco), Medina afirma que quem não deve sair de cada, não o deve fazer. “Mas isso depende da avaliação que cada um fizer”.

Por outro lado, o comentador argumenta que não deve haver nenhuma manifestação pública relativa ao Dia do Trabalhador. Tudo porque o 1.º de Maio está a ser marcado como uma atividade pública que, mesmo que tenha pouca adesão, põe em causa os esforços das autoridades de saúde. “Acho que a causa do sindicalismo não ganha nada com isso”, explica.

