“É um absurdo tentar impedir a participação dos privados no SNS”

José Pacheco Pereira classifica de “absurdo” a tentativa do Governo de excluir a participação dos privados no Serviço Nacional de Saúde. Ainda assim, o comentador da TVI referiu que as falhas no SNS já existem em Governos anteriores. Pacheco Pereira realçou ainda que está a existir um aproveitamento dos privados desta polémica em torno da saúde em Portugal e deixou críticas à atuação da comunicação social.

Sobre "Circulatura do quadrado"