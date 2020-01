“Esta moção confirma a tensão que há entre Joacine e o Livre”

Constança Cunha e Sá analisou a moção do Livre, que tem como objetivo retirar a confiança política à deputada Joacine Katar Moreira. A comentadora realça que mais cedo ou mais tarde vai existir um afastamento entre Joacine e o Livre. Constança Cunha e Sá relembrou todas as atitudes da deputada que não foram ao encontro da posição do partido.

