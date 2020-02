“Eu também sou responsável por não me ter indignado suficientemente"

Lobo Xavier lembra que após o incidente, que envolveu Marega, no Estádio D. Afonso Henriques criaram-se duas fações: a que acusa a vítima de ter provocado que, entretanto, se veio a desvanecer, e quem classificou os adeptos como racistas. Mas o comentador da TVI realça que nenhum dos lados está, inteiramente, do lado da razão, dado que este tipo de insultos e ofensas são prática comum nos estádios de futebol nacionais. Lobo Xavier garante que o ponto de partida deveria ser todos os adeptos do desporto rei admitirem que já estiveram, ou fizeram parte, de um ambiente semelhante ao que se viveu no jogo entre FC Porto e Vitória de Guimarães.

