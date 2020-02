“Eutanásia está envolvida na negociação do Orçamento. Só assim se explica esta pressa"

Manuela Ferreira Leite considerou, esta quarta-feira no seu espaço de comentário semanal na TVI24, não compreender o porquê da eutanásia, que foi chumbada há cinco meses no Parlamento, ter surgido agora de repente, assim como não compreende a pressa para a sua discussão e votação.



Nesse sentido, disse que só existe uma hipótese: António Costa ter utilizado a eutanásia como "moeda de troca" pela abstenção do Bloco de Esquerda no Orçamento do Estado para 2020.



Disse ainda que eutanásia é um tema "muito transversal e complexo" para ser aprovado ou reprovado pelo poder legislativo da Assembleia da República. Ou seja, na ótica da comentadora qualquer decisão deveria passar, obrigatoriamente, por um referendo.

