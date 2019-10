"Fez-se uma secretaria de Estado para cada medida do programa do Governo"

Miguel Sousa Tavares analisou, na TVI, as tarefas que o novo Governo tem para esta legislatura. O comentador começou por afirmar que “este Governo é ridiculamente grande”, acrescentando que as secretarias de Estado formadas parecem corresponder a cada uma das medidas do programa do Executivo.

Sobre "Jornal das 8"