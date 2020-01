Global: “Finalmente há governo em Espanha! Mas que governo…”

Paulo Portas analisou, no seu espaço de comentário "Global", no Jornal das 8 da TVI, a formação do governo espanhol.

Finalmente há governo em Espanha! mas que governo…”, disse o comentador.

Respondendo à questão a que preço e durante quanto tempo Espanha terá governo, Paulo Portas refere que “o preço deste governo é o preço que o Podemos estabelece, e o tempo de vida deste governo será definido pelos independentistas da Catalunha”.

Sobre "Global"