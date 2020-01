Global: "Quem se mete com os americanos... leva"

Paulo Portas analisou, no seu espaço de comentário "Global", no Jornal das 8 da TVI, a tensão entre o Irão e os Estados Unidos.

“Quem se mete com os americanos, leva ou quem mata americanos, é morto por americanos: isto é o comportamento dos Estados Unidos presidente após presidente”, diz Paulo Portas.

O comentador diz que o problema dos americanos é sempre que estes “tiram consequências do que acontece no dia de ontem, mas nunca pensam bem no dia de amanha.”

