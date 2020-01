Global: “Se o poder em Moscovo for fraco, a Rússia desagrega-se”

Paulo Portas analisou, no espaço de comentário "Global", que assina todos os domingos, no Jornal das 8 da TVI, o acordo comercial entre a China e os Estados Unidos, as previsões que vão ser reveladas no Fórum Económico Mundial 2020, conhecido como Davos, a reforma constitucional de Vladimir Putin e o novo governo em funções espanhol.

Sobre Vladimir Putin, que teria de abandonar o cargo de presidente da Rússia em 2024, Paulo Portas disse que este "surpreendeu toda a gente" com a reforma constitucional, que vai reforçar o parlamento e o primeiro-ministro.

Relembrou que o território russo tem 90 nacionalidades e que o Governo tem consciência que "se o poder em Moscovo for fraco, a Rússia desagrega-se”.

Sobre "Global"