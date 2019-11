“Há uma identificação explícita [das forças de segurança] com o representante da extrema-direita”

O comentador da TVI, Fernando Rosas, analisou a manifestação dos polícias e militares. Para o político, o aparecimento do Movimento Zero. Para o antigo dirigente do Bloco de Esquerda, houve uma razão por trás da utilização do símbolo que costuma ser conotado com a extrema-direita. A presença de André Ventura no local também foi alvo de crítica do analista.

