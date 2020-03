"Haver uma Justiça cada vez mais dominada por um dos sexos é preocupante"

No Dia Internacional da Mulher, a ministra da Justiça revelou no programa de Ricardo Araújo Pereira que o avanço feito em relação ao número de processos judiciais em atraso deve-se em grande parte às mulheres. Francisca Van Dunem disse que o número de processos pendentes passou de mais de um milhão para pouco mais de 800 mil porque a maior parte dos juízes, procuradores e advogadas são mulheres. Miguel Sousa Tavares comentou estas declarações no Jornal das 8 da TVI

Sobre "Jornal das 8"