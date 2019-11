Hora de Constança: “Este Governo acabou com os chumbos no 6º e 9º anos”

A intenção do Governo de terminar com os chumbos no ensino básico esteve no foco da análise de Constança Cunha e Sá. A comentadora da TVI realça que a educação continua a ser um tema fraturante no hemiciclo da Assembleia da República.

Sobre "21ª Hora"