"Impeachment? O que interessa é saber se trará prejuízos na reeleição de Trump"

Miguel Sousa Tavares, comentador da TVI, comentou o processo de impugnação do mandato do presidente norte-americano, Donald Trump, que arranca esta terça-feira.

É sabido que, para passar ser aprovado no Senado, vinte senadores do partido de Trump teriam que mudar de posição, algo muito improvável de acontecer. Para o comentador, o mais relevante de todo este processo, é compreender de que forma isto irá influenciar as eleições norte-americanas de 2020.

Sobre "Jornal das 8"