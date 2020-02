Isabel Moreira: eutanásia "não é uma questão de consciência, mas de política criminal"

Isabel Moreira, deputada do Partido Socialista (PS), esteve esta quinta-feira no Jornal das 8, da TVI, a comentar a despenalização da eutanásia.

Quanto à polémica de que não deveria ser um grupo de deputados a decidir questões de consciência de milhões de portugueses, a comentadora alegou que Portugal vive numa democracia representativa que serve, justamente, para representar as pessoas que votaram nesses 230 deputados que estão na Assembleia da República.

"O que nós estamos aqui a falar é sobre uma matéria que não tem tanto a ver com uma questão de consciência, mas com uma matéria de política criminal", afirmou.

Disse ainda que o Estado está a tomar uma decisão que é de saber se é boa ou má política criminal perseguir com uma norma penal pessoas que auxiliem outras a terminar com a sua vida.

A manter-se tudo como está, a despenalização da eutanásia deverá ser aprovada na próxima quinta-feira no Parlamento, com os votos de uma grande parte da bancada do PS, do Bloco de Esquerda, do PAN, dos Verdes e da Iniciativa Liberal.

