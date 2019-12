Jorge Coelho: "Os jovens [ativistas] devem ser ouvidos, mas sem paternalismos"

Às quartas-feiras no Jornal das 8 da TVI, um dos comentadores da Circulatura do Quadrado aborda um dos temas em análise no programa.

A propósito da Cimeira do Clima, em Madrid, Jorge Coelho considerou que as alterações climáticas são um problema grave.

“Se não for tratado com coragem e determinação por parte de todos, é impossível fazer com que isto estanque”.

Quanto à atenção que é dada a Greta Thunberg, o comentador afirmou que a jovem sueca tem um papel importante, mas que “se se pretende transformar a Greta numa filosofia do salvador, está-se a fazer mal pela causa que é preciso defender”.

