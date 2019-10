Lobo Xavier: "Com o reforço do PS acabou a geringonça, como se viu no debate"

À quarta-feira, marca presença no Jornal das 8, um dos comentadores da Circulatura do Quadrado.

António Lobo Xavier comentou o primeiro debate na Assembleia da República, a propósito do Programa de Governo, dizendo que não houve nada que o tivesse empastado.

"Cada um dos deputados que representam os novos partidos foram iguais a si próprios".

Lobo Xavier discorda com António Costa quando este afirma que quem votou no PS, votou na geringonça: "isso é uma grande contradição entre essa declaração e a prática. Com o reforço do PS acabou a geringonça".

