Lobo Xavier: discussões sobre novo aeroporto são uma "novela infindável"

António Lobo Xavier analisou no Jornal das 8 da TVI as discussões sobre o Aeroporto do Montijo.

Para o comentador, as discussões sobre novo aeroporto são uma "novela infindável"

O que é espantoso é quando a novela parecia chegar ao fim, que se tenha levantado este problema das autarquias", considerou o comentador.

"Eu cheguei a pensar que se tratava pura e simplesmente de incompetência governativa e que alguém se distraiu da lei", contou Lobo Xavier.

O comentador adianta que, segundo as suas informações, este foi um tema conversado entre o Governo de Passos Coelho e o Primeiro-ministro atual.

Sobre "Jornal das 8"