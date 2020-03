Lobo Xavier: "Em 37 anos encontrei dois juízes corruptos"

Lobo Xavier esteve na Circulatura do Quadrado para debater as mais recentes polémicas relacionadas com a justiça.

O político refere que lida com tribunais todos os dias, nos últimos 37 anos.

Lobo Xavier considera que a sua confiança na justiça não foi abalada, mas "não estava convencido que o mundo dos juízes fosse imune a tendências negativas da sociedade portuguesa".

Em 37 anos encontrei dois juízes corruptos”, confessou António Lobo Xavier.

Sobre "Circulatura do quadrado"