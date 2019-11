“Não partilho da excitação mediática com as peripécias do Livre”

Pedro da Silva Pereira explicou que não está preocupado com as peripécias que estão a acontecer entre Rui Tavares e Joacine Katar Moreira. O comentador TVI foi mais longe e teorizou que os próprios portugueses não estão assim tão interessados sobre os problemas do Livre. Silva Pereira realçou que o próprio Presidente da República lançou o debate sobre a pobreza em Portugal, tópico que foi pouco discutido nos palcos mais mediáticos.

