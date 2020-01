Lobo Xavier começou por esclarecer que o CDS foi o primeiro partido a criticar as declarações de André Ventura sobre a deputada do Livre, Joacine Katar Moreira. O comentador referiu ainda que a sociedade não pode ceder à tentação de comentar sistematicamente as declarações do líder do Chega, André Ventura.

Sobre "Circulatura do quadrado"