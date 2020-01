“O CDS virou à direita neste congresso”

Jorge Coelho destacou o dinamismo e adesão que aconteceu no congresso do CDS, em Aveiro, que culminou com a eleição de Francisco Rodrigues dos Santos, depois do péssimo resultado nas legislativas. O comentador da TVI explicou que a escolha de Chicão foi um “virar à direita” do partido. Jorge Coelho teorizou que o resultado do congresso do CDS demonstra que os militantes do partido querem evitar a “debandada” de eleitores para o Chega.

Sobre "Circulatura do quadrado"