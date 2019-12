O encontro de Mike Pompeo e Benjamin Netanyahu em Portugal na Análise Semanal

Lisboa recebeu esta semana dois ilustres visitantes: Mike Pompeo, chefe da diplomacia dos Estados Unidos, e Benjamin Netanyahu, primeiro ministro de Israel, que está a atravessar uma fase complicada no ponto de vista político no seu país.

Foram muitas as críticas ao Governo português por ter acolhido estes dois visitantes.

Para Maria Henrique Espada, "o problema foi o contexto" porque “isto não foi uma situação normal”.

Já Diana Soller defende que, apesar de compreender o questionamento, "nas questões da política externa não podemos olhar só para os protagonistas e temos que olhar também para o estatuto que os países têm relativamente ao nosso e aproveitar as oportunidades em que pode ter um bocadinho mais de influência para exercer a sua posição.

