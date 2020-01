“Os Estados Unidos estão à procura de um pretexto para uma guerra com o Irão”

Fernando Rosas foi ao encontro das palavras de Paulo Rangel e acrescenta que os Estados Unidos procuram exterminar a influência do Irão no Médio Oriente, através de uma guerra, desde que Trump chegou à Casa Branca. O comentador da TVI explica que a saída unilateral dos norte-americanos do acordo nuclear firmado com o Irão foi o primeiro anúncio do que está acontecer. Relativamente, ao assassinato do general iraniano Qasem Soleimani, em solo iraquiano, Fernando Rosa diz que foi “um ato ilegal, completamente violador da soberania do Iraque e um crime contra a humanidade, um crime de guerra”.

