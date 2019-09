No espaço de comentário “Global”, deste domingo, no Jornal das 8 da TVI, Paulo Portas considerou ser “absolutamente irrealista” e “infeliz” a decisão do reitor da Universidade de Coimbra de querer abolir a carne de vaca nas cantinas a partir de janeiro de 2020.

“Uma universidade é um centro de conhecimento, não pode ser um centro de difusão da ignorância. As universidades não têm de estar na moda, não têm de ser giras. As universidades têm de servir formação, informação, cultura e ciência e técnica aos seus estudantes”

O comentador da TVI deixou ainda uma mensagem a Amílcar Falcão: “Com todo o respeito, ó senhor reitor, as vacas pastam!”.

Alegou que esta decisão está ao contrário da ciência e que o reitor deveria ter apresentado um estudo científico que fundamentasse a sua decisão.