Prova dos 9: "O capitalismo neoliberal é suicidário"

A Cimeira do Clima em Madrid, conhecida como COP25, esteve em análise na Prova dos 9 e foi um dos temas debatidos por Constança Cunha e Sá, Paulo Rangel, Fernando Rosas e Pedro Silva Pereira.

Para Fernando Rosas, no que respeita às políticas ambientais, "o capitalismo neoliberal é suicidário" uma vez que "prefere destruir a humanidade, a prescindir do lucro como critério geral e absoluto de organização social". O político deu ainda o exemplo da posição dos Estados Unidos da América face às alterações climáticas.

