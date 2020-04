"Quem nos dera resolver esta crise com 4,6 mil milhões de euros. É muito mais do que isso"

O jornalista Pedro Santos Guerreiro analisou os diferentes cenários que podem surgir "de mais uma reunião decisiva" do Eurogrupo, num momento em que os ministros das Finanças europeus devem aprovar um plano de 500 mil milhões de euros para combater a crise pandémica.

Sobre a reunião que irá decorrer esta terça-feira, Santos Guerreiro afirma que existe um consenso inicial de que cada país irá contribuir com cerca de 2% do PIB, o que, no caso português, é um valor que chega aos 4.6 mil milhões de euros.

Porém, o jornalista defende que basta uma análise dos gastos na saúde e nas ajudas às empresas e famílias para perceber que os gastos ultrapassam bastante esse valor.

Pedro Santos Guerreiro admitiu ainda que a Itália encontra-se numa situação em que está dependente da União Europeia, na medida em que o abandono da UE significaria a bancarrota.

Sobre "Jornal das 8"