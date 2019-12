Relatório Pisa: Pacheco Pereira e o "carimbo" da desigualdade social

Sobre o relatório PISA, Pacheco Pereira afirmou, no programa “Circulatura do Quadrado”, que, analisando comparativamente e cronologicamente o estado da educação de 2015 a 2018, Portugal exibe uma melhoria contínua do conjunto de indicadores analisados, que colocam o país acima da média da OCDE.

No entanto, o comentador crê que na vida social existe um “carimbo” que tem vindo a agravar as condições sociais e económicas, tal como as desigualdades e o aumento da pobreza.

